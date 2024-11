Vietnam: Hanoi accoglie 5,1 milioni di turisti nei primi dieci mesi del 2024

7 Novembre 2024_ Hanoi ha attratto oltre 5,1 milioni di turisti nei primi dieci mesi del 2024, registrando un incremento del 28,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Di questi, oltre 3,5 milioni erano stranieri, con un aumento del 37% anno su anno, provenienti principalmente dalla Corea del Sud, dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal Giappone. Solo nel mese di ottobre, la capitale ha accolto 586.000 visitatori, di cui 405.000 stranieri, evidenziando un aumento significativo rispetto ai mesi precedenti. La direttrice del Dipartimento del Turismo di Hanoi, Dang Huong Giang, ha dichiarato che la città sta implementando misure per promuovere il turismo, con agenzie di viaggio e hotel che offrono programmi stimolanti per attrarre visitatori, specialmente durante le festività natalizie e di Capodanno. La fonte di provenienza è vietnamnet.vn. Hanoi, capitale del Vietnam, è nota per la sua ricca storia culturale e le sue attrazioni turistiche, rendendola una meta ambita per i viaggiatori.