Vietnam: Hanoi punta al 100% di cittadini registrati sull'app iHaNoi

9 Luglio 2024_ Il presidente del Comitato del Popolo di Hanoi, Tran Sy Thanh, ha emesso una direttiva che invita tutti i cittadini a registrarsi sull'app iHaNoi. L'iniziativa fa parte del Progetto 06, che mira a sviluppare dati sulla popolazione, identificazione e applicazioni di e-autenticazione entro il 2030, in linea con le direttive del Primo Ministro Pham Minh Chinh per la trasformazione digitale di Hanoi. L'obiettivo è migliorare la trasparenza e aumentare la partecipazione di cittadini e imprese, rafforzando così la fiducia pubblica nelle autorità municipali. Thanh ha chiesto a dipartimenti, settori e agenzie di creare account individuali sull'app per il 100% dei funzionari pubblici entro il 30 luglio 2024. Lo riporta vietnamnet.vn. Il Dipartimento municipale di Informazione e Comunicazioni collaborerà con il Comitato del Popolo municipale e altre agenzie per monitorare la sicurezza delle informazioni dell'app.