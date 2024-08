Vietnam: Hanoi registra un aumento record nel turismo ad agosto 2024

30 Agosto 2024_ La capitale vietnamita, Hanoi, ha accolto 2,49 milioni di visitatori ad agosto 2024, con un incremento del 34,5% rispetto all'anno precedente. Tra questi, 496.400 erano turisti stranieri e 2 milioni visitatori nazionali, contribuendo a un totale di 19 milioni di visitatori nei primi otto mesi dell'anno. Il fatturato turistico ha raggiunto oltre 73,2 trilioni di VND, segnando un aumento del 19,2% rispetto all'anno scorso. Per sfruttare questo slancio, Hanoi ha in programma eventi come il Festival Ao Dai e il Festival dei Regali, oltre a iniziative per promuovere il turismo rurale e comunitario, come riportato da vietnamnet.vn. La città continua a diversificare le sue offerte turistiche, con un'ampia gamma di opzioni di alloggio e attrazioni per i visitatori.