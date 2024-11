Vietnam: HCM City avvia il collaudo della prima linea della metro al 100% di capacità

12 Novembre 2024_ La prima linea della metro di Ho Chi Minh City, Bến Thành-Suối Tiên, inizierà a operare al 100% della sua capacità per un periodo...

12 Novembre 2024_ La prima linea della metro di Ho Chi Minh City, Bến Thành-Suối Tiên, inizierà a operare al 100% della sua capacità per un periodo di collaudo dal 11 al 18 novembre 2024. Dopo quasi un mese di operazioni a capacità ridotta del 20%, questo passaggio segna un importante progresso nel progetto di trasporto pubblico della città. La linea, che collega il centro di Ho Chi Minh City con la zona di Suối Tiên, è attesa per migliorare significativamente la mobilità urbana. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Questo progetto è parte di un più ampio sforzo per modernizzare il sistema di trasporti della città, contribuendo a ridurre il traffico e l'inquinamento.