Vietnam: HCM City punta sulla trasformazione industriale per uno sviluppo sostenibile

25 Settembre 2024_ Il 5° Forum Economico di Ho Chi Minh City ha messo in evidenza la necessità di trasformare le industrie verso la digitalizzazione e la sostenibilità. Durante l'evento, il Segretario del Partito di HCM City, Nguyễn Văn Nên, ha sottolineato l'obiettivo di rendere la città un centro industriale moderno entro il 2045. Esperti hanno avvertito che le aziende devono adattarsi per evitare di perdere quote di mercato, mentre la città deve migliorare le sue infrastrutture socio-economiche e promuovere politiche favorevoli agli investimenti. La notizia è riportata da Việt Nam News. HCM City, un importante centro economico e culturale del Vietnam, contribuisce al 15,9% del PIL nazionale e sta cercando di recuperare il terreno perso negli ultimi anni.