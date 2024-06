Vietnam: Heineken sospende una fabbrica a causa del calo della domanda

25 Giugno 2024_ Una delle sei fabbriche di Heineken in Vietnam ha temporaneamente sospeso le attività a causa della diminuzione della domanda di bevande alcoliche. Questo fenomeno non è isolato al Vietnam, poiché anche negli Stati Uniti si sta osservando una riduzione del consumo di alcol. Il governo degli Stati Uniti sta considerando nuove linee guida che potrebbero limitare ulteriormente il consumo di alcol, nonostante le forti pressioni delle lobby del settore. Secondo il New York Times, per la prima volta nella storia, il numero di consumatori giornalieri di alcol negli Stati Uniti è inferiore a quello dei consumatori di cannabis. Đầu tư riporta che le nuove raccomandazioni potrebbero avere un impatto significativo sulle vendite del settore delle bevande alcoliche. Le organizzazioni di lobby stanno intensificando gli sforzi per contrastare queste nuove regolamentazioni.