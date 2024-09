Vietnam: Ho Chi Minh avvia campagna di vaccinazione contro il morbillo per oltre 7.500 bambini

02 Settembre 2024_ Nonostante il 2 settembre sia il giorno della Festa Nazionale, la città di Ho Chi Minh ha avviato una campagna di vaccinazione contro il morbillo, con l'obiettivo di immunizzare oltre 7.500 bambini in 22 distretti e nella città di Thu Duc. Le strutture sanitarie della città stanno lavorando intensamente per garantire che i bambini, in particolare quelli a rischio, ricevano il vaccino. Negli ultimi tre giorni, sono già stati vaccinati più di 9.000 bambini, dimostrando l'impegno della città nella salute pubblica. La notizia è stata riportata da voh.com.vn. Questa iniziativa è parte di un programma più ampio per migliorare la salute infantile e prevenire malattie infettive in Vietnam.