Vietnam: Ho Chi Minh City lancia il primo centro di gestione del traffico intelligente

8 Luglio 2024_ Ho Chi Minh City ha inaugurato il primo centro di gestione del traffico intelligente del Vietnam per affrontare problemi di incidenti e congestione. Il centro utilizza tecnologie avanzate come sensori e telecamere per monitorare e gestire il traffico in tempo reale. Questo sistema permette di regolare i semafori e fornire informazioni aggiornate agli automobilisti, migliorando la fluidità del traffico e riducendo l'inquinamento. Il progetto prevede anche l'installazione di ulteriori dispositivi di monitoraggio e l'uso dell'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente gli incidenti. Lo riporta nld.com.vn. Il centro è parte di un più ampio sforzo di digitalizzazione della città, che include anche l'espansione della rete di telecamere e l'aggiornamento dei software di gestione del traffico.