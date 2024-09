Vietnam: Ho Chi Minh City rafforza i legami con Torino per una cooperazione più profonda

27 Settembre 2024_ Ho Chi Minh City sta cercando di rafforzare le connessioni con la città di Torino, in Italia, per implementare attività di...

27 Settembre 2024_ Ho Chi Minh City sta cercando di rafforzare le connessioni con la città di Torino, in Italia, per implementare attività di cooperazione e approfondire i legami bilaterali. Il presidente del Comitato Popolare municipale, Phan Van Mai, ha incontrato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante una visita di lavoro, esprimendo gratitudine per la partecipazione dell'Italia al Dialogo di Amicizia e al Forum Economico di Ho Chi Minh City. Entrambi i leader hanno discusso opportunità di collaborazione in vari settori, tra cui gestione urbana, sviluppo sostenibile e scambi culturali. Torino, nota per le sue politiche di neutralità carbonica, si è offerta di condividere esperienze e supporto tecnico con Ho Chi Minh City. La notizia è stata riportata da english.vov.vn. Questo incontro segna un passo importante verso una cooperazione più stretta tra le due città, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e culturale reciproco.