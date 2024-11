Vietnam: Ho Chi Minh City registra un aumento del turismo straniero nel 2024

01 Novembre 2024_ Ho Chi Minh City ha accolto oltre 4,6 milioni di visitatori stranieri nei primi dieci mesi del 2024, con un incremento del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. I turisti nazionali hanno superato i 30,9 milioni, contribuendo a un fatturato turistico totale di 156,65 trilioni di VND (6,2 miliardi di USD), con un aumento dell'11,9% su base annua. Il Dipartimento municipale del Turismo sta sviluppando politiche preferenziali per attrarre gruppi MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) e ha avviato iniziative di collaborazione con 13 province e città del Delta del Mekong. La fonte di queste informazioni è vietnamnet.vn. La città si prepara anche a promuovere il turismo in eventi a Singapore nel 2024 e parteciperà alla 43ª riunione del Comitato Esecutivo dell'Organizzazione per la Promozione del Turismo delle Città Globali (TPO) in Malesia.