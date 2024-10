Vietnam: Hoài Vũ Bender, la fotografa vietnamita che unisce arte e comunità in Italia e Vietnam

10 Ottobre 2024_ Hoài Vũ Bender, fotografa vietnamita di successo, ha recentemente partecipato a eventi artistici a Hanoi, dove ha condiviso la sua esperienza nel campo della fotografia newborn e di famiglia. Co-fondatrice della comunità VNNP (Vietnam Newborn Photographers) insieme a Jenny Hạnh Nguyễn, attualmente residente in Italia, Bender ha contribuito a sviluppare questo settore in Vietnam. Durante il suo soggiorno, ha organizzato workshop e un photo-walk per esplorare le strade di Hanoi, unendo la sua passione per la fotografia e il desiderio di ispirare altri artisti. La notizia è riportata da vov.gov.vn. Questo progetto artistico è parte di un'iniziativa più ampia che coinvolge artisti locali e internazionali, promuovendo la creatività e la cultura in Vietnam.