Vietnam: Huế ospiterà il National Tourism Year e il Festival di Huế nel 2025

20 Settembre 2024_ Huế sarà la sede del National Tourism Year e del Festival di Huế nel 2025, con 62 eventi principali già programmati. Questo evento culturale segna il 50° anniversario della liberazione della provincia di Thừa Thiên-Huế e della sua elevazione a municipio. Il Vice Ministro della Cultura, Sport e Turismo, Hồ An Phong, ha sottolineato l'importanza di Huế come meta turistica, evidenziando la necessità di sviluppare il turismo festivaliero per attrarre più visitatori. La cerimonia di apertura prevede spettacoli pirotecnici per celebrare la liberazione della provincia, prevista per la fine di marzo 2025. La notizia è riportata da Việt Nam News. Huế, ex capitale imperiale del Vietnam, è famosa per i suoi monumenti storici, tra cui la Cittadella Imperiale, patrimonio dell'umanità UNESCO.