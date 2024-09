Vietnam: I caschi blu partono per l'Africa per missioni delle Nazioni Unite

25 Settembre 2024_ Un contingente di caschi blu vietnamiti è partito per l'Africa per partecipare a missioni di pace delle Nazioni Unite,...

25 Settembre 2024_ Un contingente di caschi blu vietnamiti è partito per l'Africa per partecipare a missioni di pace delle Nazioni Unite, rappresentando l'impegno del Vietnam nelle relazioni estere multilaterali. Questa missione segna un passo significativo per il Vietnam, che sta cercando di ampliare il suo ruolo sulla scena internazionale attraverso il contributo alle operazioni di mantenimento della pace. I soldati vietnamiti sono stati addestrati per affrontare le sfide delle missioni di pace e contribuiranno alla stabilità nelle regioni colpite da conflitti. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il Vietnam ha una lunga storia di partecipazione alle missioni di pace delle Nazioni Unite, sottolineando il suo impegno per la sicurezza globale e la cooperazione internazionale.