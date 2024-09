Vietnam: I ghiacciai delle montagne kirghize si sciolgono rapidamente a causa del cambiamento climatico

19 Settembre 2024_ Le montagne kirghize in Asia Centrale ospitano migliaia di ghiacciai che si stanno sciogliendo a un ritmo allarmante, aggravando i già gravi effetti del cambiamento climatico nella regione. Questo fenomeno rappresenta una minaccia per l'ecosistema locale e per le comunità che dipendono dalle risorse idriche fornite dai ghiacciai. Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe portare a conseguenze devastanti per la biodiversità e la sicurezza idrica nella zona. La notizia è riportata da Việt Nam News. Le montagne kirghize, parte della catena montuosa del Tien Shan, sono cruciali per la fornitura di acqua a molte aree circostanti, rendendo urgente l'attenzione su questo problema ambientale.