Vietnam: I resort di lusso attraggono il mercato dei matrimoni costosi

07 Ottobre 2024_ I resort di lusso in Vietnam stanno diventando il fulcro per il mercato dei matrimoni, offrendo esperienze uniche e servizi di alta qualità. Queste strutture sono in grado di soddisfare le esigenze di coppie in cerca di location esclusive per celebrare il loro giorno speciale. La crescente popolarità di tali resort sta trasformando il settore dei matrimoni in Vietnam, rendendolo sempre più competitivo e attraente. Le offerte variegate e l'attenzione al dettaglio sono elementi chiave che contribuiscono a questa tendenza. Lo riporta Đầu tư. I resort di lusso in Vietnam sono noti per le loro splendide location e servizi personalizzati, attirando sia clienti locali che internazionali.