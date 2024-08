Vietnam: I tassi di interesse sui depositi a lungo termine raggiungono il 7,4%

29 Agosto 2024_ I tassi di interesse per i depositi a lungo termine in dong vietnamiti presso le banche commerciali hanno raggiunto il 7,4% annuo,...

29 Agosto 2024_ I tassi di interesse per i depositi a lungo termine in dong vietnamiti presso le banche commerciali hanno raggiunto il 7,4% annuo, secondo la Banca di Stato del Vietnam (SBV). Un rapporto recente ha evidenziato che i tassi medi di interesse sui depositi sono aumentati a 6,9-7,4% per termini superiori a 24 mesi. I tassi per i depositi a breve termine variano da 2,4% a 3,4% per periodi da un mese a meno di sei mesi. Gli esperti prevedono un ulteriore aumento dei tassi di interesse sui depositi a causa della crescente pressione inflazionistica. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. La Banca di Stato del Vietnam sta monitorando attentamente la situazione per garantire la stabilità economica nel contesto di un aumento della domanda di credito.