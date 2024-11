Vietnam: Il commercio estero raggiunge 647,87 miliardi di dollari nei primi dieci mesi del 2024

12 Novembre 2024_ Il Vietnam ha registrato un fatturato commerciale di 647,87 miliardi di dollari nei primi dieci mesi del 2024, con un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato evidenzia la ripresa e la crescita dell'economia vietnamita, sostenuta da un aumento delle esportazioni e delle importazioni. Le autorità locali continuano a promuovere politiche per incentivare il commercio internazionale e attrarre investimenti esteri. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il Vietnam, situato nel sud-est asiatico, è noto per la sua economia in rapida crescita e per la diversificazione delle sue esportazioni, che includono prodotti agricoli, elettronica e tessuti.