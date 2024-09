Vietnam: Il designer Phan Dang Hoang presenta la sua collezione a Milano

09 Settembre 2024_ Il giovane designer vietnamita Phan Dang Hoang, di 24 anni, debutterà con la sua collezione "Ceramics" durante la Milan Fashion Week Primavera/Estate 2025, che si terrà al Palazzo Reale di Milano. La collezione celebra la bellezza delle donne vietnamite, ispirandosi a dipinti su seta dell'artista Nguyen Phan Chanh e all'arte ceramica, reinterpretando immagini storiche in chiave moderna. Hoang, laureato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, è stato recentemente inserito nella lista Forbes 30 Under 30 Asia per le Arti, riconoscendolo come uno dei giovani artisti più influenti del continente. La notizia è riportata da english.vov.vn. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per il designer di mettere in mostra la cultura vietnamita in uno dei palcoscenici della moda più prestigiosi al mondo.