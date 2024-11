Vietnam: Il Festival Creativo di Hanoi trasforma l'Università Nazionale di Hanoi in uno spazio artistico

09 Novembre 2024_ L'Università Nazionale di Hanoi, un'importante istituzione educativa con architettura coloniale francese, ospiterà il Hanoi Creative Design Festival 2024 dal 9 al 17 novembre. Durante il festival, l'università diventerà un vivace spazio artistico con workshop, discussioni ed esposizioni, culminando in un'esposizione interattiva intitolata 'Cảm Thức Đông Dương', che presenterà 22 installazioni luminose. Questo evento mira a evocare la nostalgia per l'architettura e l'estetica dell'Indocina, reinterpretate da artisti contemporanei. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il festival, che si svolgerà anche in altre aree di Hanoi, prevede oltre 100 attività, promuovendo la creatività e l'arte nella capitale vietnamita.