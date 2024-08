Vietnam: Il Festival della Luna 2024 celebra l'Italia a Ocean City

27 Agosto 2024_ Il Festival della Luna 2024, che si svolge a Ocean City, Hanoi, offre un'esperienza unica con un'area dedicata all'Italia, ricreando l'atmosfera romantica di Venezia. I visitatori possono gustare piatti tipici italiani come pizza e pasta, e ammirare la bellezza di un mercato gastronomico ispirato al Mercato di Rialto di Venezia. Inoltre, il festival presenta un'orchestra EDM che si esibisce in un fashion show, unendo musica e moda in un contesto affascinante. La notizia è riportata da dttc.sggp.org.vn. Questo evento rappresenta un'opportunità per i vietnamiti di immergersi nella cultura italiana, celebrando la bellezza e la gastronomia del Bel Paese.