Vietnam: Il Forum di Brescia promuove opportunità di mercato tra Italia e Vietnam

03 Ottobre 2024_ Il 1° ottobre, l'Ambasciatore del Vietnam in Italia, Dương Hải Hưng, ha partecipato al Forum "Catturare il cambiamento: ridurre i rischi e le opportunità di mercato nel Sud-est asiatico" a Brescia, su invito di Franco Gusalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia. Durante l'evento, l'Ambasciatore ha sottolineato le opportunità di investimento in Vietnam, evidenziando i successi economici del paese negli ultimi 40 anni. Il forum ha visto la partecipazione di numerose aziende bresciane, interessate a esplorare il mercato vietnamita, con scambi commerciali annuali che raggiungono quasi 313 milioni di euro. La notizia è stata riportata da ttdn.vn, evidenziando l'importanza delle relazioni commerciali tra Italia e Vietnam. Il forum ha anche aperto la strada a future collaborazioni, con eventi come il Giorno del Caffè Vietnam-Italia previsto per il 9 ottobre.