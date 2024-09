Vietnam: Il governo affronta le conseguenze del tifone Yagi e promuove la ripresa economica

21 Settembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha convocato una riunione per affrontare le gravi conseguenze del tifone Yagi, che ha colpito il Nord del Vietnam, causando ingenti danni a persone e beni. Il governo sta lavorando per stabilizzare la vita della popolazione e ripristinare le attività economiche, con l'obiettivo di promuovere una crescita sostenibile. Nonostante gli sforzi, il tifone ha causato centinaia di morti e feriti, oltre a danni significativi all'agricoltura e alle infrastrutture. La fonte di queste informazioni è tuoitre.vn. Il governo ha già avviato misure di emergenza e assistenza per le comunità colpite, mentre si prevede un monitoraggio continuo della situazione per garantire una rapida ripresa.