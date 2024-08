Vietnam: Il governo attende notizie sul 'yellow card' per la pesca IUU

22 Agosto 2024_ Il Vietnam è in attesa di sapere se la Commissione Europea solleverà il 'yellow card' emesso per la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU). Il ministro della Pesca ha dichiarato che gli sforzi del paese per affrontare il problema hanno portato a risultati positivi, con miglioramenti significativi nella gestione della pesca. Le autorità vietnamite stanno lavorando per garantire la sostenibilità delle risorse marine e per conformarsi agli standard internazionali. La questione del 'yellow card' è cruciale per il settore della pesca vietnamita, che rappresenta una parte importante dell'economia nazionale. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il 'yellow card' è un avvertimento che può portare a sanzioni commerciali se non vengono adottate misure adeguate per combattere la pesca IUU.