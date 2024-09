Vietnam: Il governo attiva misure di emergenza per il super tifone YAGI

06 settembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha emesso un decreto per coordinare le azioni di emergenza in risposta al super...

06 settembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha emesso un decreto per coordinare le azioni di emergenza in risposta al super tifone YAGI, previsto per colpire il paese. Il tifone, classificato come super tifone, presenta venti estremamente forti e un alto rischio di disastri naturali, con impatti previsti su diverse province costiere. Le autorità locali sono state incaricate di attuare misure preventive e garantire la sicurezza della popolazione, in particolare dei gruppi vulnerabili. La fonte di questa informazione è baomoi.com. Le province più colpite includono Quảng Ninh, Hải Phòng e Thái Bình, dove si prevede un aumento significativo delle precipitazioni e dei venti forti.