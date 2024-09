Vietnam: Il governo avvia sforzi di ripristino dopo il tifone Yagi

16 Settembre 2024_ Il Primo Ministro Nguyễn Chính ha ordinato l'avvio di sforzi di ripristino a seguito dei danni stimati in 1,6 miliardi di dollari causati dal tifone Yagi. I residenti di Hà Nội si sono uniti a lavoratori locali e volontari, compresi stranieri, per una campagna di pulizia della città, rimuovendo alberi e rami caduti. L'iniziativa ha visto una forte partecipazione della comunità, dimostrando solidarietà e impegno per la ricostruzione. Le autorità locali stanno coordinando gli sforzi per garantire un rapido recupero delle aree colpite. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il tifone Yagi ha colpito diverse province del Vietnam, causando ingenti danni alle infrastrutture e alle abitazioni.