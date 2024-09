Vietnam: Il governo discute il super progetto ferroviario da 70 miliardi di dollari con le aziende

22 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Vietnam ha recentemente incontrato importanti aziende per discutere soluzioni per lo sviluppo economico e...

22 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Vietnam ha recentemente incontrato importanti aziende per discutere soluzioni per lo sviluppo economico e sociale del paese, menzionando un super progetto ferroviario da 70 miliardi di dollari. Durante la conferenza, il presidente del Gruppo Hòa Phát ha sottolineato l'importanza della ferrovia ad alta velocità Nord-Sud, considerata un'infrastruttura strategica per la nazione. Hòa Phát ha espresso interesse a partecipare alla fornitura di acciaio per il progetto, evidenziando la posizione di leadership del Vietnam nel settore dell'acciaio in Asia. La notizia è riportata da Đầu tư. Il progetto ferroviario, lungo 1.541 km, collegherà Hanoi a Ho Chi Minh City e prevede un investimento significativo per migliorare le infrastrutture di trasporto del paese.