Vietnam: Il governo lancia la campagna per completare 3.000 km di autostrade in 500 giorni

18 Agosto 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha inaugurato una campagna di competizione per completare 3.000 km di autostrade in 500 giorni, durante un evento tenutosi nella provincia di Đắk Lắk. Questa iniziativa è parte di un piano più ampio per migliorare le infrastrutture stradali del paese, in vista del 79° anniversario della Rivoluzione di Agosto e della Festa Nazionale del 2 settembre. Il progetto mira a rispondere alle esigenze di sviluppo economico e sociale della regione del Tây Nguyên, che ha storicamente sofferto di carenze infrastrutturali. La fonte di questa notizia è voh.com.vn. Il governo ha già completato circa 1.000 km di autostrade e prevede di accelerare i lavori per raggiungere gli obiettivi stabiliti entro il 2025.