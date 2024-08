Vietnam: Il governo lancia una campagna per completare 3.000 km di autostrade entro il 2025

07 Agosto 2024_ Il Ministero dell'Interno del Vietnam ha presentato al Primo Ministro un piano per avviare una campagna nazionale intitolata "500 giorni e notti di competizione per completare 3.000 km di autostrade". Questa iniziativa mira a rafforzare gli sforzi del governo per raggiungere l'obiettivo di costruire 3.000 km di autostrade entro il 2025, come stabilito nel XIII Congresso Nazionale del Partito. Attualmente, il Vietnam ha completato circa 700 km di nuove autostrade, portando il totale a oltre 2.000 km, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del paese. La fonte di questa notizia è Đầu tư. La campagna è vista come un'opportunità per stimolare la crescita infrastrutturale e migliorare la competitività economica del Vietnam.