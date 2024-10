Vietnam: Il governo promuove la trasformazione digitale per un'economia competitiva

12 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha annunciato che il governo vietnamita si impegna a sviluppare un governo digitale e un'economia digitale, creando al contempo aziende tecnologiche locali competitive. Durante la celebrazione della Giornata della Trasformazione Digitale Nazionale 2024, sono stati discussi i progressi e le strategie future per la digitalizzazione in vari settori. I leader governativi hanno sottolineato l'importanza di mettere i cittadini e le imprese al centro della trasformazione digitale, affrontando anche le sfide per le comunità vulnerabili. La notizia è riportata da vtv.vn. Il governo mira a garantire che nessuno venga lasciato indietro nel processo di digitalizzazione, promuovendo l'accesso ai servizi digitali anche nelle aree remote.