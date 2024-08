Vietnam: Il governo promuove misure per stimolare investimenti e consumi

08 Agosto 2024_ Nonostante un calo del credito a luglio, il flusso di denaro verso la produzione e il commercio continua. Il Primo Ministro Phạm Minh Chính ha sottolineato la necessità di misure per canalizzare i risparmi dei cittadini, attualmente superiori a 15 milioni di miliardi di dong, verso investimenti produttivi. Le statistiche mostrano un aumento dei depositi bancari, con tassi d'interesse in crescita, mentre il credito totale ha registrato un incremento del 6% a giugno, ma è sceso al 5,66% a luglio. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Le autorità economiche avvertono che è fondamentale stimolare la domanda interna per evitare che il credito si concentri in settori a rischio, come il mercato immobiliare.