Vietnam: Il governo propone un investimento di oltre 10 miliardi di dollari per lo sviluppo culturale

08 Ottobre 2024_ Il governo vietnamita ha presentato un piano per investire oltre VNĐ256 trilioni (circa 10,3 miliardi di dollari) in un programma nazionale di sviluppo culturale dal 2025 al 2035. Il programma mira a preservare il patrimonio culturale, promuovere le arti performative e sviluppare centri culturali sia in patria che all'estero, con un focus su paesi con forti legami culturali con il Vietnam. Il piano prevede due fasi, con obiettivi ambiziosi come la digitalizzazione delle agenzie culturali e la preservazione del patrimonio nazionale. Nguyễn Đắc Vinh, presidente della Commissione Cultura ed Educazione dell'Assemblea Nazionale, ha espresso preoccupazioni sulla fattibilità di alcuni obiettivi, come riportato da Viet Nam News. Il programma si propone di rafforzare l'identità culturale vietnamita e migliorare l'educazione culturale per tutti gli studenti.