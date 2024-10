Vietnam: Il governo punta a un'accelerazione economica per il 2025

23 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha delineato le strategie per il 2025, sottolineando l'importanza di raggiungere e...

23 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha delineato le strategie per il 2025, sottolineando l'importanza di raggiungere e superare gli obiettivi economici stabiliti. Durante l'apertura della VIII sessione del XV Congresso Nazionale, ha evidenziato che nel 2024 si prevede di raggiungere 14 su 15 obiettivi, con un focus particolare sull'aumento della produttività. Il governo ha anche annunciato investimenti significativi in progetti infrastrutturali e ha registrato un aumento degli investimenti esteri, con 17,3 miliardi di dollari nel 2024. La notizia è riportata da Đầu tư. Il governo vietnamita si sta preparando a implementare misure per stimolare la crescita economica e affrontare le sfide del mercato immobiliare e dei titoli di stato.