Vietnam: Il governo riduce del 50% le tasse per le auto nazionali

17 Agosto 2024_ Il governo vietnamita ha deciso di ridurre del 50% le tasse di registrazione per le auto prodotte e assemblate nel paese, misura che sarà valida per i prossimi tre mesi. Questa iniziativa mira a stimolare il mercato automobilistico nazionale e a facilitare l'acquisto per i consumatori. Inoltre, il Ministero dell'Industria e del Commercio è stato incaricato di sviluppare politiche per promuovere la produzione e l'uso di veicoli elettrici in Vietnam. La notizia è stata riportata da voh.com.vn, evidenziando l'impegno del governo per una mobilità più sostenibile e accessibile. La riduzione delle tasse è vista come un passo importante per incentivare la crescita del settore automobilistico locale e migliorare l'accessibilità per i cittadini.