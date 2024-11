Vietnam: Il governo vietnamita avvia riforme per un'amministrazione più snella

09 Novembre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha annunciato la creazione di un comitato per semplificare la struttura del governo, in linea con la Risoluzione 18-NQ/TW del Partito Comunista. Durante la riunione mensile del governo, ha evidenziato i progressi economici e sociali del paese, con un focus sulla stabilità macroeconomica e la crescita del PIL. Tuttavia, ha anche sottolineato le sfide persistenti, come l'aumento dei debiti delle imprese e le difficoltà nel settore immobiliare. La notizia è riportata da plo.vn, evidenziando l'impegno del governo a superare gli ostacoli per raggiungere obiettivi di crescita ambiziosi entro il 2030 e il 2045.