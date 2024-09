Vietnam: Il JETP sostiene l'obiettivo di emissioni zero entro il 2050

19 settembre 2024_ Il Just Energy Transition Partnership (JETP) supporterà il Vietnam e altri paesi in via di sviluppo nel raggiungimento degli...

19 settembre 2024_ Il Just Energy Transition Partnership (JETP) supporterà il Vietnam e altri paesi in via di sviluppo nel raggiungimento degli obiettivi di emissioni zero entro il 2050, promuovendo l'uso di energie pulite. Il Vice Ministro dell'Industria e del Commercio, Nguyen Hoang Long, ha annunciato la creazione di otto gruppi di lavoro per sviluppare energie rinnovabili e migliorare la capacità di transizione energetica. Inoltre, il Vietnam beneficerà di investimenti energetici norvegesi, con il Ministero pronto a collaborare con le imprese norvegesi. La Norvegia ha espresso il suo impegno a sostenere il Vietnam nel processo di transizione energetica, come riportato da vietnamnet.vn. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità energetica e la cooperazione internazionale nel settore delle energie rinnovabili.