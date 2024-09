Vietnam: Il leader vietnamita propone alla Casa Bianca di esplorare opportunità spaziali per rafforzare i legami bilaterali

27 Settembre 2024_ Il leader del Vietnam ha suggerito al presidente degli Stati Uniti che la cooperazione nel settore spaziale potrebbe aprire nuove strade per il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi. Durante un incontro, è stato evidenziato come il settore spaziale possa fungere da catalizzatore per una collaborazione più profonda e diversificata. Entrambi i leader hanno concordato sull'importanza di sviluppare ulteriormente i legami economici e tecnologici, con un focus particolare sulle innovazioni spaziali. Questo dialogo rappresenta un passo significativo verso una partnership strategica più ampia tra Vietnam e Stati Uniti. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. La cooperazione spaziale è vista come un'opportunità per il Vietnam di avanzare nella tecnologia e nella ricerca scientifica, contribuendo così al suo sviluppo economico.