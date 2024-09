Vietnam: Il Mausoleo di Ho Chi Minh accoglie oltre 30.000 visitatori per la Festa Nazionale

02 Settembre 2024_ Il Mausoleo di Ho Chi Minh ad Hanoi ha accolto 30.575 visitatori, tra cui 231 stranieri, in occasione della Festa Nazionale del 2 settembre. La gestione del mausoleo ha collaborato con le autorità locali per garantire un accesso sicuro e agevole per tutti i visitatori. Durante la giornata, sono stati offerti gratuitamente acqua, latte e dolci a tutti i presenti. Il mausoleo, che ospita il corpo imbalsamato del leader vietnamita Ho Chi Minh, è un importante simbolo della storia e della cultura del Vietnam. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. Il mausoleo, situato nella capitale, rappresenta un luogo di grande significato per il popolo vietnamita, commemorando il fondatore della Repubblica Democratica del Vietnam.