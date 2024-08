Vietnam: Il mercato dell'oro in difficoltà nonostante l'aumento dei prezzi globali

12 Agosto 2024_ Nonostante un aumento del 17% dei prezzi dell'oro a livello globale dall'inizio dell'anno, il mercato dell'oro in Vietnam sta affrontando difficoltà, con un incremento limitato al 7% per l'oro SJC. Le recenti politiche di controllo del mercato da parte della Banca Centrale hanno reso l'investimento in oro meno attraente, portando a una diminuzione della domanda. Nel secondo trimestre del 2024, la domanda di oro in Vietnam è aumentata del 30%, ma le restrizioni hanno reso difficile l'acquisto per i cittadini. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Gli esperti avvertono che, sebbene i prezzi globali possano continuare a salire, le politiche restrittive potrebbero escludere l'oro dalle scelte di investimento di molti vietnamiti.