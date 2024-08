Vietnam: Il mercato EdTech cresce rapidamente con un valore di 2 miliardi di dollari

21 Agosto 2024_ Il mercato della tecnologia educativa (EdTech) in Vietnam sta vivendo una crescita significativa, con un valore stimato di circa 2 miliardi di dollari. Si prevede che il tasso di crescita annuale composto raggiunga circa il 20% nel prossimo decennio, attirando l'attenzione di aziende sia locali che internazionali. Questa espansione è indicativa dell'interesse crescente per l'innovazione nell'istruzione e l'adozione di tecnologie avanzate nel settore educativo. La notizia è riportata da Đầu tư. Il Vietnam, un Paese in rapido sviluppo nel sud-est asiatico, sta investendo sempre di più in soluzioni educative digitali per migliorare l'accesso e la qualità dell'istruzione.