Vietnam: Il Ministero della Salute semplifica le procedure sanitarie per i pazienti

25 Agosto 2024_ Il Ministero della Salute del Vietnam ha emesso una direttiva per migliorare la qualità dei servizi sanitari e ridurre le procedure burocratiche per i pazienti. Le strutture sanitarie sono invitate a rivedere e ottimizzare le loro pratiche, implementando tecnologie digitali e metodi di pagamento senza contante. Inoltre, è previsto un monitoraggio regolare per garantire il rispetto delle normative vigenti. Questa iniziativa mira a rendere l'assistenza sanitaria più accessibile e meno gravosa per i cittadini, come riportato da voh.com.vn. Il Ministero della Salute si impegna a garantire che le strutture sanitarie rispettino le normative e migliorino continuamente i loro servizi.