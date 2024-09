Vietnam: Il paese guida lo sviluppo del pickleball in Asia

05 Settembre 2024_ Il Vietnam ha assunto un ruolo di leadership nello sviluppo del pickleball in Asia, come emerso da un incontro tra il Direttore...

05 Settembre 2024_ Il Vietnam ha assunto un ruolo di leadership nello sviluppo del pickleball in Asia, come emerso da un incontro tra il Direttore dell'Amministrazione Sportiva vietnamita, Dang Ha Viet, e il Presidente della Federazione Asiatica di Pickleball (APF), Hogan Lai, a Hanoi. Fondata nel 2020, l'APF conta attualmente 21 paesi membri e 50.000 giocatori, organizzando eventi chiave come il Campionato Asiatico di Pickleball. Il Segretario Generale dell'APF, Jimmy Tan, ha sottolineato l'importanza dei programmi di sviluppo per giovani talenti e università, con l'obiettivo di espandere la partecipazione a 60 università in 18 paesi entro il 2026. La fonte di questa notizia è vietnamnet.vn. Il Vietnam si prepara a ospitare il suo primo campionato nazionale di pickleball nell'ottobre 2024 e mira a includere questo sport nelle Olimpiadi estive.