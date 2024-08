Vietnam: Il paese punta a diventare leader globale nella produzione di semiconduttori

03 Agosto 2024_ Il Vietnam sta intensificando gli sforzi per affermarsi come leader mondiale nella produzione di semiconduttori, un settore chiave per l'industria tecnologica globale. Il governo vietnamita ha avviato iniziative per attrarre investimenti stranieri e sviluppare competenze locali nel campo della tecnologia avanzata. Questa strategia mira a posizionare il paese come un hub per la produzione di chip, essenziali per dispositivi elettronici e automobili. Il Vietnam, con la sua crescente forza lavoro qualificata e le politiche favorevoli agli investimenti, si sta preparando a competere con altri paesi asiatici nel settore. La notizia è riportata da Việt Nam News Weekend. L'iniziativa si inserisce in un contesto di crescente domanda globale di semiconduttori, spinta dalla digitalizzazione e dall'innovazione tecnologica.