Vietnam: Il paese punta a espandere il mercato Halal in Medio Oriente

02 Novembre 2024_ Il Vietnam sta cercando di espandere la sua presenza nel mercato Halal, grazie alle recenti visite del Primo Ministro Pham Minh Chinh in tre nazioni del Medio Oriente: Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar. Durante questi incontri, si è discusso della promozione dell'industria alimentare Halal e delle potenzialità del Vietnam nel fornire prodotti agricoli a questi paesi. Il governo vietnamita ha già avviato esportazioni di prodotti agricoli e ittici per soddisfare la crescente domanda di prodotti Halal in Qatar. La notizia è riportata da Việt Nam News, che sottolinea come il mercato Halal globale, del valore di 2,7 trilioni di dollari, rappresenti un'opportunità significativa per il Vietnam. Il paese è impegnato a migliorare le proprie capacità e a stabilire partnership con aziende del Medio Oriente per garantire la sicurezza alimentare.