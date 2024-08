Vietnam: Il Parco Nazionale di Cúc Phương promuove progetti di natura per giovani e studenti

09 Agosto 2024_ Il Parco Nazionale di Cúc Phương sta attivamente cercando di coinvolgere giovani e studenti in progetti legati alla natura e alla protezione della fauna selvatica. Questa iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della conservazione ambientale attraverso esperienze pratiche. I visitatori avranno l'opportunità di partecipare a attività educative che li avvicinano alla biodiversità del parco. Cúc Phương, situato nel Vietnam settentrionale, è il primo parco nazionale del paese e un importante habitat per molte specie rare. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il parco è noto per la sua ricca biodiversità e per i programmi di conservazione che svolge, rendendolo un luogo ideale per l'educazione ambientale.