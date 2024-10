Vietnam: Il Parlamento discute 30 progetti di legge per lo sviluppo del paese

21 Ottobre 2024_ Il Parlamento del Vietnam ha avviato oggi la sua ottava sessione, durante la quale saranno esaminati quasi 30 progetti di legge e questioni cruciali per il paese. L'obiettivo principale di questa sessione è quello di migliorare il sistema legislativo e affrontare le sfide legate all'innovazione e allo sviluppo sostenibile. I progetti in discussione mirano a creare un ambiente favorevole per la crescita economica e a rispondere alle esigenze di modernizzazione del paese. La notizia è riportata da Đầu tư. Questa sessione del Parlamento è fondamentale per il futuro del Vietnam, poiché si propone di promuovere riforme che possano stimolare un progresso significativo in un contesto globale in continua evoluzione.