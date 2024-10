Vietnam: Il Parlamento discute le modifiche a sette leggi nel settore finanziario

30 Ottobre 2024_ L'Assemblea Nazionale del Vietnam ha esaminato un rapporto del Governo riguardante un progetto di legge che modifica sette leggi nel settore finanziario, inclusa la Legge sui Titoli e la Legge sul Bilancio Statale. Il Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze Hồ Đức Phước ha presentato le modifiche, che mirano a migliorare la trasparenza e l'efficienza del mercato azionario, aprendo anche il mercato delle obbligazioni agli investitori individuali professionali. Le modifiche proposte includono regolamenti per prevenire frodi e migliorare la supervisione nel mercato dei titoli, con l'obiettivo di rimuovere ostacoli istituzionali e promuovere lo sviluppo sostenibile del mercato. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Le modifiche sono previste per entrare in vigore il 1° gennaio 2026, contribuendo così allo sviluppo socio-economico del paese.