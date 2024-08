Vietnam: Il Parlamento si riunisce per una sessione straordinaria sulla riorganizzazione del personale

26 Agosto 2024_ Oggi, il Parlamento del Vietnam ha avviato una sessione straordinaria per discutere questioni relative al personale. Questa è la ottava sessione straordinaria della XV legislatura, convocata per esaminare le nomine di personale secondo le competenze del Parlamento. La riunione si svolge in un solo giorno, a partire dalle 8 del mattino presso la sede del Parlamento. La decisione di convocare questa sessione è stata presa dall'Ufficio del Parlamento in base alle normative vigenti. La fonte di queste informazioni è tuoitre.vn. Il Parlamento vietnamita gioca un ruolo cruciale nella governance del paese, approvando leggi e supervisionando le attività del governo.