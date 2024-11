Vietnam: Il PM Chính propone nuovi corridoi economici al Summit del Mekong

08 Novembre 2024_ Durante l'ottavo Summit della Grande Subregione del Mekong, il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chính ha sollecitato la creazione di una nuova generazione di corridoi economici per migliorare la connettività nella regione. Il PM ha sottolineato l'importanza di una cooperazione più forte tra i Paesi del Mekong per affrontare le sfide economiche e promuovere uno sviluppo sostenibile. Inoltre, ha evidenziato la necessità di investimenti in infrastrutture e tecnologie per facilitare il commercio e gli scambi culturali. Il summit ha riunito leader e rappresentanti di vari Paesi della regione per discutere strategie di sviluppo comune. La notizia è riportata da Việt Nam News. Il Summit del Mekong è un'importante piattaforma per la cooperazione regionale, coinvolgendo Paesi come Vietnam, Laos, Cambogia, Thailandia e Myanmar.