Vietnam: Il Premier discute il progetto della ferrovia ad alta velocità Nord-Sud

05 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro vietnamita Phạm Minh Chính ha presieduto una riunione per mobilitare risorse per il progetto della ferrovia ad alta velocità Nord-Sud. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza strategica del progetto per lo sviluppo del paese e ha richiesto a ministeri e agenzie di concentrarsi sulla sua realizzazione. Il progetto è stato approvato durante il decimo congresso centrale e include anche discussioni su collegamenti ferroviari con la Cina. Il Primo Ministro ha affermato che ogni azione deve essere chiara in termini di responsabilità e risultati, evidenziando la necessità di un'attenta analisi delle risorse disponibili. La notizia proviene da voh.com.vn. Il progetto della ferrovia ad alta velocità è considerato cruciale per migliorare le infrastrutture di trasporto in Vietnam, un paese in rapida crescita economica.