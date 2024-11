Vietnam: Il Premier Phạm Minh Chính promuove relazioni economiche con il Medio Oriente

3 Novembre 2024_ Il Premier vietnamita Phạm Minh Chính ha concluso un viaggio di sei giorni in tre paesi del Medio Oriente, segnando importanti...

3 Novembre 2024_ Il Premier vietnamita Phạm Minh Chính ha concluso un viaggio di sei giorni in tre paesi del Medio Oriente, segnando importanti traguardi storici nelle relazioni bilaterali. Durante la visita, è stato firmato l'Accordo di Partenariato Economico Globale (CEPA) con gli Emirati Arabi Uniti, il primo accordo di libero scambio tra il Vietnam e un paese arabo. Inoltre, il Premier ha discusso opportunità di investimento e cooperazione in vari settori, tra cui l'energia e la finanza, con i leader locali. La fonte di queste informazioni è dantri.com.vn. Questo viaggio rappresenta un passo significativo per il Vietnam nel rafforzare la sua presenza economica nel dinamico mercato del Medio Oriente.